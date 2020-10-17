В Минске женщины и студенты вышли на марш: начались задержания. Фото и видео

В субботу, 17 октября, в Минске начались два марша – студентов и женщин – против действующей власти.

Как сообщают местные Telegram-каналы, студенты собрались на марш возле Минского государственного лингвистического университета. После этого они двинулись к центру города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По дороге молодых людей стали задерживать сотрудники ОМОНа. Были задержаны 7−10 человек, в том числе девушки.

Кроме того, задержали нескольких корреспондентов белорусских и российских СМИ.

По данным правозащитной организации "Весна", в Минске задержали уже более 20 человек.

Задержание студентов возле МГЛУ tut.by

В то же время, к центру Минска движется марш женщин. Демонстранток приветствуют жители домов, выходят на балконы с бело-красно-белыми флагами.

К женщинам присоединилась Нина Багинская, ставшая символом протестов в Беларуси.

tut.by

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tut.by

"Радио Свобода"

К женщинам присоединилась Нина Багинская "Наша Ніва"

Белсат

Белсат

Белсат

Onliner

Onliner

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tut.by

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября белорусские силовики применили против протестующих в Минске светошумовые гранаты и водометы.

Также милиция Беларуси пригрозила стрельбой боевым оружием по митингующим.