В Минске заметили огромные очереди из "скорых". Фото и видео

В столице Беларуси Минске в разгар пандемии коронавируса COVID-19 заметили длинную очередь из машин скорой помощи.

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В Минске заметили очереди "скорых" Коллаж

Соответствующими фото и видео, сделанными очевидцами, в понедельник, 13 апреля, поделился Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

На кадрах видно большое количество "скорых", которые стояли под медучреждениями. В частности, очередь выстроилась под 5-й городской клинической больницей по улице Филатова.

5-я больница, Минск "Беларусь головного мозга"

Добавим, на 13 апреля в Беларуси официально заявляется о 2 919 случаях COVID-19 (+341 за сутки) и 29 погибших (+3 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Александр Лукашенко резко раскритиковал российские СМИ за предвзятость в осветлении пандемии в Беларуси.

Лукашенко также утверждает, что от коронавируса в стране "не умер и не умрет ни один человек". Известные летальные случаи президент Беларуси связал с другими хроническими заболеваниями пациентов.

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