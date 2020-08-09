В Минске задержали журналистов российского канала "Дождь"

В Минске задержали съемочную группу Дождя. Telegram-канал Дождя
В Минске в день выборов президента Беларуси задержали журналистов российского телеканала "Дождь" Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.
Как сообщается на Telegram-канале "Дождя", люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Тем временем белорусский Telegram-канал "Наша Ніва" уточнил, что инцидент произошел на улице Интернациональной в столице Беларуси.
Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в отеле "Минск" задержали троих штатных корреспондентов телеканала "Настоящее время". Их депортировали, а также запретили въезд в страну на 10 лет.
Речь идет об Ирине Ромалийской, Иване Гребенюке (украинцы) и Юрие Баранюке (россиянин).
Утром 8 августа все трое вернулись в Украину.