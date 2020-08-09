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В Минске задержали журналистов российского канала "Дождь"

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
2,4 т.
В Минске задержали съемочную группу Дождя

В Минске задержали съемочную группу Дождя. Telegram-канал Дождя

В Минске в день выборов президента Беларуси задержали журналистов российского телеканала "Дождь" Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.

Как сообщается на Telegram-канале "Дождя", люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тем временем белорусский Telegram-канал "Наша Ніва" уточнил, что инцидент произошел на улице Интернациональной в столице Беларуси.

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Телеканал Дождь

В Минске задержали журналистов

Как сообщал OBOZREVATEL:

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