В Минске задержали руководителя штаба оппозиционного кандидата

Мирослав Семенюк Мир 18:23, 8.08.2020 Обновлено: 18:24, 8.08.2020

В Минске второй раз за неделю задержали главу избирательного штаба оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Марию Мороз.

Как сообщил Telegram-канал "Страна для жизни", Мороз увезли в Центральное РОВД Минска "для участия в административном процессе".

6 августа главу штаба Тихановской уже задерживали "для беседы" в отделе по борьбе с оргпреступностью, после чего отпустили.

Скрин Telegram

Напомним, изначально муж Светланы Тихановской Сергей планировал участвовать в выборах президента Беларуси, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста. В результате инициативную группу зарегистрировала его жена – и в итоге была зарегистрирована кандидатом в президенты.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о домохозяйке, бросившей вызов Александру Лукашенко.

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