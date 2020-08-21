В Минске задержали московских журналистов и выдворили их из Беларуси

Беларусь депортировала двух журналистов Русской службы "Радио Свобода", которые были задержаны в пятницу, 21 августа.

Речь идет о Юлии Вишневецкой и Андрее Киселеве, сообщает "Радио Свобода".

Журналистов днем остановили для проверки документов, а затем доставили в Партизанское РУВД Минска.

Спустя несколько часов власти приняли решение депортировать их обратно в Россию в сопровождении представителя российского консульства.

Московских журналистов депортировали из Беларуси. "Радио Свобода"

Вишневецкая и Киселев являются сотрудниками Московского бюро "Радио Свобода". Перед отъездом в Минск издание запросило в МИД Беларуси официальное разрешение на аккредитацию для работы в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в отеле "Минск" 7 августа задержали трех штатных корреспондентов телеканала "Настоящее время", среди которых – двое украинцев и один россиянин. Их депортировали, а также запретили въезд в страну на 10 лет.