В Минске задержали координаторов белорусской оппозиции

В белорусской столице Минске полиция задержала двух членов президиума Координационного совета оппозиции страны – лидера стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского и доверенное лицо Ольгу Ковалькову.

Это произошло утром 24 августа на проходной МТЗ, передает Telegram-канал "Белсат".

Отмечается, что силовики ОМОна посадили оппозиционеров в автозак и увезли в неизвестном направлении.

Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова

Информацию подтвердил исполнительный директор Координационного совета белорусской оппозиции Антон Раднянков. По его словам, в минской полиции не уточняют, по какой именно статье задержали Дылевского и Ковалькову.

При этом РИА Новости пишут, что речь идет о статье административного кодекса Беларуси.

"Действительно, они задержаны в рамках начатого в отношении них административного процесса", – цитирует издание заявление пресс-секретаря полиции Минска Натальи Ганусевич.

Задержание Дылевского и Ковальковой (Telegram-канал "Белсат")

Скриншот сообщения (Telegram-канал "Белсат")

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