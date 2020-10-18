В Минске вытолкали с митинга российских пропагандистов. Видео

В Минске участники акции протеста против действующей власти набросились на пропагандистов российского телеканала RT.

Женщины начали кричать на корреспондента и оператора канала с требованием покинуть митинг. Видео инцидента опубликовано в Twitter "Մιtαuskαs" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Пошел вон, Russia Today! Скотина!.. Ты одурачиваешь людей… Отравил Навального… Убийца, подонок", – воскликнула одна из протестующих.

Другие женщины начали толкать пропагандистов и закрывать им камеру, пообещав "отбить яйца".

"Пошел Путин вон, российское животное!.. Рашу на парашу! Чемодан, вокзал, Россия!" – скандировали демонстранты.

В комментариях к видео поддержали протестующих.

"Путин планомерно взращивает отторжение и ненависть всех когда-то братских народов к россиянам. Вова, ты добился своего и в этот раз!", "В данном случае, я считаю, что даже культурный человек может им кричать: "Пошел на*уй!" Для пропаг*ндонов из RT это даже не оскорбление, это их место нахождения", – пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября в Минске прошли два марша – студентов и женщин.

18 октября Беларусь вышла на "Партизанский марш".