В Минске водомет вышел из строя и окатил самих ОМОНовцев. Видео

В воскресенье, 4 октября, в Минске (Беларусь) протестующие повредили машину с водометом, которую применили против людей.

В сети было опубликовано видео, на котором показано, что авто обступили несколько десятков человек, которые сняли с нее канистры с красящей жидкостью и вылили на дорогу.

После такой "атаки" водомет вышел из строя, вследствие чего из крыши вода полилась вверх. На записи видно, что спецмашина вместо протестующих стала обливать себя и ОМОН.

Напомним, что 4 октября, в Минске проходит марш в поддержку освобождения политзаключенных режима нелегитимного президента Александра Лукашенко. Для сдерживания людей силовики стянули в центр белорусской столицы дополнительные силы и технику – автозаки и машины с водометами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси провели "народную инаугурацию" – акцию против тайной инаугурации, которую провел себе незаконный президент Александр Лукашенко.