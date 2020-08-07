В Минске велопробег перед выборами закончился массовыми задержаниями. Фото и видео

В Минске произошли задержания участников велопробега солидарности, который состоялся вечером 7 августа.

Как сообщает tut.by, велосипедистов задержали на Академии наук и возле площади Победы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

В Минске провели велопробег солидарности

"Выезжали они из разных точек столицы, в том числе от Лошицкого парка, бульвара Толбухина, Футбольного манежа на проспекте Победителей. Множество велосипедистов было в центре, в районе парка Горького и Янки Купалы. Сначала все было спокойно, а когда велосипедисты уже стали разъезжаться, начались задержания", – пишет издание.

В Минске провели велопробег солидарности

По данным правозащитного центра "Весна", в задержаниях принимали участие сотрудники ОМОНа, милиции и солдаты внутренних войск. Всего задержаны были четыре человека, одному из них – девушке – сломали руку.

Очевидцы рассказали, что не обошлось без пострадавших. Одного из них увезла скорая помощь.

В Минске задержали участников велопробега

В свою очередь в Telegram-канале оппозиционного ресурса NEXTA сообщается о задержании возле кинотеатра "Октябрь". При этом не уточняется, идет ли речь именно о велосипедистах.

В Минске задержали участников велопробега

"После брутальных задержаний возле кинотеатра "Октябрь" на месте работают сразу две бригады скорой помощи. Как минимум один человек замертво упал прямо возле автозака", – сказано в сообщении.

Однако в МВД Беларуси уточнили, что у человека случился приступ эпилепсии и его госпитализировали.

Telegram NEXTA

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске 7 августа задержали и депортировали трех журналистов. Двое из них являются гражданами Украины.