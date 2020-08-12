В Минске уничтожили мемориал погибшему во время протестов: цветы несут снова.Фото

В Минске (Беларусь) неизвестные уничтожили стихийный мемориал, установленный на месте гибели участика протестов, охвативших страну после президентских выборов.

Очевидцы утверждают, что практически весь забор, ограждающий тротуар от проезжей части возле метро "Пушкинская" был украшен цветами, но утром, как сообщает TUT.by, на этом месте не осталось и следа от него.

В то же время, люди начали нести новые цветы на место забигели протестующего. В белорусском Министерстве внутренних дел пока не называли его имя, известно лишь, что он уроженец и житель Минска.

Как заявили в ведомстве, толпа строила баррикады, а в ходе противостояния со спецназом "один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью".

Напомним, накануне в Минске люди принесли цветы на место гибели участника протеста. На акцию собрались несколько десятков человек. Силовики разогнали участников этой акции. Был ли кто-то задержан – неизвестно.

Фото: news.tut.by

Фото: news.tut.by

Фото: news.tut.by

Фото: news.tut.by

Фото: news.tut.by

Фото: news.tut.by

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Александр Лукашенко шестой побеждает на выборах с результатом 80,23%. Его главная оппонентка Светлана Тихановська набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы. После закрытия избирательных участков по всей стране начались протесты и жесткие задержания. Они продолжаются уже третий день.