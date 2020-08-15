В Минске тысячи людей пришли проститься с первой жертвой протестов. Фото и видео

Мирослав Семенюк Мир 13:38, 15.08.2020 Обновлено: 13:51, 15.08.2020

В субботу, 15 августа, в Минске прощаются с 34-летним Александром Тарайковским, который стал первой жертвой протестов в Беларуси 10 августа.

Как сообщают белорусские Telegram-каналы, тысячи людей пришли к метро "Пушкинская", где погиб активист (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На месте гибели Тарайковского люди сделали стихийный мемориал. К нему несут цветы, лампадки, красные и белые ленты. Возле мемориала стают на колени.

Также память погибшего почтили минутой молчания и аплодисментами.

Кроме того, много людей пришли к ритуальному залу в Минске, куда доставили гроб с телом демонстранта.

Тысячи людей пришли к метро "Пушкинская" в Минске.
Telegram Nexta
В Минске прощаются с погибшим Александром Тарайковским
Telegram mkbelarus

Как сообщал OBOZREVATEL, первый официальный погибший на протестах в Минске Александр Тарайковский, вероятно, умер в результате выстрела спецназовца, а не от детонации в руке неизвестного устройства.

Тарайковскому было 34 года, у него осталась трехлетняя дочь. Во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти – открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Чак Норрис обратился к Лукашенко: предупредил, что заставит его плакать

Ярош призвал сплотиться вокруг партии Порошенко "Европейская Солидарность"

Зеленский о выдаче вагнеровцев России: последствия будут трагическими

Почему так больно выбирать свободу?

Зеленский: Украина на грани второй волны COVID-19