В Минске тысячи людей пришли проститься с первой жертвой протестов. Фото и видео

В субботу, 15 августа, в Минске прощаются с 34-летним Александром Тарайковским, который стал первой жертвой протестов в Беларуси 10 августа.

Как сообщают белорусские Telegram-каналы, тысячи людей пришли к метро "Пушкинская", где погиб активист (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На месте гибели Тарайковского люди сделали стихийный мемориал. К нему несут цветы, лампадки, красные и белые ленты. Возле мемориала стают на колени.

Также память погибшего почтили минутой молчания и аплодисментами.

Кроме того, много людей пришли к ритуальному залу в Минске, куда доставили гроб с телом демонстранта.

Тысячи людей пришли к метро "Пушкинская" в Минске. Telegram Nexta

В Минске прощаются с погибшим Александром Тарайковским Telegram mkbelarus

Как сообщал OBOZREVATEL, первый официальный погибший на протестах в Минске Александр Тарайковский, вероятно, умер в результате выстрела спецназовца, а не от детонации в руке неизвестного устройства.

Тарайковскому было 34 года, у него осталась трехлетняя дочь. Во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти – открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери.

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