В Минске средь бела дня исчезла Мария Колесникова: все подробности и видео

В понедельник, 7 сентября, в центре Минска (Беларусь) якобы похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. Однако в милиции опровергли свою причастность. Спустя почти сутки, утром 8 сентября, появилась информация, что Колесникова пыталась выехать в Украину.

О похищении Колесниковой сообщило TUT.BY, ссылаясь на свидетельства очевидицы Анастасии. По словам женщины, утром возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я ее видела вживую до этого, поэтому узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту и сзади была марка "Соболь", – вспоминает свидетельница.

"Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают", – рассказала она.

Снять происходящее на телефон Анастасия не решилась, поскольку была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат. Однако позже видео обнародовали в сети другие очевидцы.

По информации журналистов, телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.

Позже в СМИ попало видео, на котором якобы виден момент похищения Колесниковой.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что Колесникова одна была в центре города по делам. О ее исчезновении он узнал от СМИ и стал выяснять, где находится Мария. В 11:00 телефон Родненкова также стал недоступен.

"Где находятся Мария и Антон, я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым", –рассказал член Координационного совета Максим Знак.

Позднее Богрецов вышел на связь и заверил, что с ним все в порядке. Тем временем ГУВД Минска проверило информации об исчезновении Колесниковой и опровергло причастность к этому милиции.

В свою очередь официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что пока ничего не может сообщить о предполагаемом задержании Колесниковой, передает РИА Новости.

В Комитете госконтроля Белоруссии также заверили, что не располагают никакой информацией о задержании представителей Координационного совета оппозиции.

Экс-участница президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановская отреагировала на сообщения о том, что Марию Колесникову, Антона Родненкова и Ивана Кравцова похитили неизвестные. По ее словам, белорусский режим занимается террором.

Пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико Глеб Германчук сообщил, что юристы Колесниковой подали заявления в МВД, СК и КГБ по факту ее исчезновения. Отмечается, что милиция Беларуси должна приступить к поискам Колесниковой.

Также на исчезновение белорусских оппозиционеров отреагировали в Европейском союзе. Как сообщает РИА Новости, в Еврокомиссии отметили, что пытаются установить факты по информации о пропаже ряда политических активистов в Беларуси.

"Мы в курсе сообщений, что не только Колесникова, но и ряд других политических активистов и тех, кто участвует в политическом процессе в Беларуси, пропали. Мы пытаемся установить факты", – сказал представитель пресс-службы ЕК и внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил задержания и похищения людей в Беларуси, в том числе похищение Колесниковой, и назвал их недопустимыми.

Утром 8 сентября официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил российскому ТАСС, что в 4 утра Колесникова, Кравцов и Родненков прошли пограничный контроль на границе с Украиной.

Вместе с тем, провластные СМИ Беларуси сообщают, что оппозиционеры якобы пытались совершить прорыв через границу. Также сообщается, что Колесникова якобы выпала из авто и была задержана. Доказательств этому нет.

Позднее Госпогранслужба Украины подтвердила, что Кравцов и Родненков прибыли в страну. Что касается Колесниковой, то она границу не пересекала.

В свою очередь российский "Интерфакс" сообщает со ссылкой на источник в окружении оппозиционеров, что все произошедшее утром 8 сентября – постановка спеслужб. По их данным, всех троих доставили на границу из СИЗО, а потом Колесникову задержали.

"Ни Антон Родненков, ни Иван Кравцов, ни Мария Колесникова не планировали отъезд за границу. Были категорически против. На границе они оказались после задержания. Вероятно, их доставили туда из СИЗО и так же, как Ольгу Ковалькову принудили покинуть страну", – сказал источник.

Также он предполагает, что спецслужбы могли инсценировать попытку Колесниковой незаконно пересечь границу, чтобы официально ее задержать.

Агентство также отмечает, что связаться с Колесниковой, Кравцым и Родненковым в настоящее время невозможно.

"При попытке дозвониться Родненкову отвечает автоответчик на украинском языке. В ответ на попытки дозвониться до Колесниковой срабатывает автоответчик одного из российских мобильных операторов", – пишут журналисты.

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