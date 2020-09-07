СМИ заявили о похищении в Минске Марии Колениковой: милиция опровергла

В понедельник, 7 сентября, в центре Минска (Беларусь) якобы похитили члена Координационного совета Марию Колесникову. Однако в милиции опровергли свою причастность.

Об ЧП сообщило TUT.BY, ссылаясь на свидетельства очевидицы Анастасии. По словам женщины, утром возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

"Я ее видела вживую до этого, поэтому узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью "Связь" на борту и сзади была марка "Соболь", – вспоминает свидетельница.

"Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают", – рассказала она.

Снять происходящее на телефон Анастасия не решилась, поскольку была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат.

По информации журналистов, телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.

Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что Колесникова одна была в центре города по делам. О ее исчезновении он узнал от СМИ и стал выяснять, где находится Мария. В 11:00 телефон Родненкова также стал недоступен.

"Где находятся Мария и Антон, я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым", –рассказал член Координационного совета Максим Знак.

Позднее Богрецов вышел на связь и заверил, что с ним все в порядке. Тем временем ГУВД Минска проверило информации об исчезновении Колесниковой и опровергло причастность к этому милиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и глава его избирательного штаба Мария Колесникова объявили о создании политической партии "Вместе".

Лидеры силы отметили, что объединились ради продолжения борьбы за справедливость в Беларуси совместными усилиями всех сторонников такого вектора развития страны.

Напомним, 8 августа, перед выборами президента Беларуси, Колесникову уже задерживали. Тогда сотрудники милиции объяснили свои действия тем, что якобы перепутали ее с другим человеком.

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