В Минске скончался задержанный силовиками парень. Фото и видео

В столице Беларуси Минске скончался 31-летний Роман Бондаренко, который был похищен на "площади Перемен" и избит. Предполагается, что он получил травмы в микроавтобусе или в отделении милиции, откуда его доставили в больницу в бессознательном состоянии.

Как пишет TUT.BY, он скончался около 20:00 в четверг, 12 ноября (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Парня доставили в реанимацию 11 ноября с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и ушибами. Врачи оперировали его несколько часов.

По словам очевидцев, вечером того же дня во двор на улице Червякова 24Б приехали люди в гражданской форме и масках. Они начали снимать бело-красно-белые ленты. Роман вышел узнать, что происходит.

"Между человеком в маске и неизвестным парнем завязалась какая-то словесная перепалка, Рома в ней не участвовал, он стоял рядом и слушал. Потом он что-то сказал, и человек в маске спросил: "Ты чего борзый такой?". Оттолкнул Рому ближе к муралу, он пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил к горке на площадке", – рассказала "Нашей ниве" Юлия, очевидец событий.

Затем к Бондаренко подбежали другие люди в масках, скрутили его и затолкали в бус.

Девушка считает, что Романа избили в машине или уже в отделении милиции. Она заверяет, что во время падения парень ударился, но не головой.

В больницу Бондаренко доставили из Центрального РУВД Минска с формулировкой "травмы получил во время драки".

Тем временем на "площади Перемен" собрались люди, которые съехались из разных районов города, чтобы почтить память о погибшем. Они скандировали "Живет Беларусь!", "На забудем, не простим!", "Трибунал!".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным правозащитников в Беларуси возбудили 900 уголовных дел против оппозиционных кандидатов на президентских выборах, сотрудников штабов и участников протестов.