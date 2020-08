В Минске рабочие завода кричали Лукашенко "Уходи!" и "Вор!": лидер сбежал на вертолете. Видео

Белорусы криками "Уходи!" и "Вон!" заставили Александра Лукашенко, пребывающего на посту президента страны уже пятый срок подряд, поспешно завершить одну из поездок на местные предприятия.

Это, в частности, произошло на его выступлении перед работниками Минского завода колесных тягачей 17 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, толпа белорусов, которые работают на МЗКТ, сначала выслушал речь Лукашенко, а затем, вместо того, чтобы задавать вопросы, начали скандировать: "Вор! и чтобы он убирался.

Сам же Лукашенко выслушал возмущение людей и спокойным тоном поблагодарил их за это.

"Спасибо! Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать", – сказал он.

При этом глава Беларуси, легитимность которого ставиться под сомнение, еще раз подчеркнул, что забастовками люди ничего не смогут добиться.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Повторных выборов не будет", – высказался он и, под крики белорусов, улетел из завода на своем вертолете.

(Источник видео: Telegram канал MDK)

“Thanks, I’ve now said everything. You can shout ‘Leave!’”



“LEAVE! LEAVE! LEAVE! LEAVE!” #Belarus pic.twitter.com/XAxLYRH5Yd