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В Минске прогремел взрыв на Дне Независимости: люди в панике, сообщают о жертвах. Видео ЧП

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В Минске (Беларусь) во время праздничного салюта в честь Дня Независимости, 3 июля, один из снарядов взорвался прямо на земле.

Видео и фото с места инцидента распространили в соцсетях. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В результате ЧП в ближних зданиях вылетели стекла. Сообщается также о пострадавшей – в 50-летнюю женщину, которая стояла поблизости, попали осколки.

"Упала на землю и лежала без сознания, очень сильно истекала кровью. Увезла скорая", – рассказали очевидцы.

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По данным Telegram-канала Baza, она погибла. Подтвердили смерть и источники Telegram-канала МКБ.

ЧП в Минске

ЧП в Минске

people.onliner.by

ЧП в Минске

ЧП в Минске

people.onliner.by

ЧП в Минске

ЧП в Минске

people.onliner.by

ЧП в Минске

ЧП в Минске

Twitter Vlad Gaevsky

ЧП в Минске

ЧП в Минске

Twitter Vlad Gaevsky

ЧП в Минске

ЧП в Минске

people.onliner.by

ЧП в Минске

ЧП в Минске

tut.by

ЧП в Минске

ЧП в Минске

Одна из жительниц Минска, которая находилась в районе Стелы "Минск — город герой", сообщила, что примерно на третьей минуте салюта раздалось два мощных хлопка. Затем залпы возле стелы прекратились, тогда как в других точках города салют продолжался.

Как стало известно, осколками ранило и других жителей Минска. В частности, досталось подростку, который смотрел с друзьями на фейерверки.

"Смотрели салют за дамбой, на набережной. Взорвался салют, у Егора резко нога болеть стала, он упал от боли. Мы вообще не видели — осколок к нему прилетел, или что-то. Царапина большая, штанину порвало", – поделился его друг.

ЧП в Минске

ЧП в Минске

ЧП в Минске

ЧП в Минске

ЧП в Минске

ЧП в Минске

ЧП в Минске

ЧП в Минске

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Кургане мобильный телефон взорвался в руках у семилетнего ребенка, в результате чего он скончался.

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Место
Беларусь
Теги
взрывБеларусь
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