В Минске прогремел взрыв на Дне Независимости: люди в панике, сообщают о жертвах. Видео ЧП

В Минске (Беларусь) во время праздничного салюта в честь Дня Независимости, 3 июля, один из снарядов взорвался прямо на земле.

Видео и фото с места инцидента распространили в соцсетях. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В результате ЧП в ближних зданиях вылетели стекла. Сообщается также о пострадавшей – в 50-летнюю женщину, которая стояла поблизости, попали осколки.

"Упала на землю и лежала без сознания, очень сильно истекала кровью. Увезла скорая", – рассказали очевидцы.

По данным Telegram-канала Baza, она погибла. Подтвердили смерть и источники Telegram-канала МКБ.

ЧП в Минске people.onliner.by

ЧП в Минске people.onliner.by

ЧП в Минске people.onliner.by

ЧП в Минске Twitter Vlad Gaevsky

ЧП в Минске Twitter Vlad Gaevsky

ЧП в Минске people.onliner.by

ЧП в Минске tut.by

ЧП в Минске

Одна из жительниц Минска, которая находилась в районе Стелы "Минск — город герой", сообщила, что примерно на третьей минуте салюта раздалось два мощных хлопка. Затем залпы возле стелы прекратились, тогда как в других точках города салют продолжался.

Как стало известно, осколками ранило и других жителей Минска. В частности, досталось подростку, который смотрел с друзьями на фейерверки.

"Смотрели салют за дамбой, на набережной. Взорвался салют, у Егора резко нога болеть стала, он упал от боли. Мы вообще не видели — осколок к нему прилетел, или что-то. Царапина большая, штанину порвало", – поделился его друг.

ЧП в Минске

ЧП в Минске

ЧП в Минске

ЧП в Минске

Фото девушки, которая пострадала от салюта возле Стелы. pic.twitter.com/6kpE2BfDZ0 — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 3 июля 2019 г.

С салютом у Стелы какая-то фигня произошла. Стрелял низко очень + в один момент оч сильно бахнул, но ничего не произошло. pic.twitter.com/4Ghvled8fW — Maxim Pushkin (@mc_maxim) 3 июля 2019 г.

Вот с нашего ракурса, аж стёкла затряслись pic.twitter.com/NnjnzrRyZ4 — Валь Гадот (@baby_cerber) 3 июля 2019 г.

Пздц



В Минске во время фейерверка в честь 75-летия освобождения Минска (Дня Независимости Белоруссии) взорвались несколько ракет в салютных установках. Об этом сообщают белорусские СМИ. #беларусь pic.twitter.com/pLGH365VBu — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 3 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском Кургане мобильный телефон взорвался в руках у семилетнего ребенка, в результате чего он скончался.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!