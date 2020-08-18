В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: всплыли данные о возможном визите Путина в Беларусь

В столице Беларуси Минске во вторник, 18 августа, приземлился самолет, якобы принадлежащий ФСБ РФ.

Об этом заявляется в оппозиционном белорусском Telegram-канале NEXTA Live. Уточняется, что Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523) прилетел в Минск вечером.

По данным журналистов, речь идет о самолете спецсвязи. Он предназначен "для полета по кругу вокруг определенных точек во время выездных визитов первых лиц РФ".

В комментарии "Прямому" главный редактор NEXTA Роман Протасевич заявил, что визит российского самолета в Беларусь может означать планирование полета в страну президента РФ Владимира Путина.

"Мы разбираемся, что это может быть и в чем может быть причина. Но предварительно это означает, что в ближайшее время Путин, скорее всего, полетит в Минск", – сказал Протасевич.

Посадка Ту-214ПУ в Минске, как отметил, он – "уже подтверждена информация, в том числе по данным с радаров".

"Пока не стоит надеяться на то, что будут реально введены какие-то войска. По той простой причине, что это не выгодно никому. Лукашенко, скорее всего, не станет настолько провоцировать Европу, чтобы спровоцировать вообще какой-то международный конфликт", – добавил Протасевич.

Информация о самолете. NEXTA Live

Маршрут Ту-214ПУ. NEXTA Live

Самолет прилетел в Минск из России. NEXTA Live

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко, который был главой Беларуси пять сроков подряд, 18 августа провел новый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, а также привел войска на западных границах в полную боевую готовность.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!