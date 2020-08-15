В Минске попрощаться с убитым Тарайковским пришли тысячи людей. Фоторепортаж

В Минске в субботу, 15 августа, прошли похороны Александра Тарайковского – участника протестов, убитого 10 августа.

После трагедии у станции метро "Пушкинская" люди ежедневно приносили туда цветы и свечи, а в день прощания с мужчиной на этом месте собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибшего.

Накануне в сеть попали видео, на которых видно, что силовики стреляли в сторону протестующих. После одного из таких выстрелов скончался Тарайковский, его грудь залило кровью. Он стал первой официальной жертвой протестов в Беларуси.

При этом в МВД Беларуси ранее заявляли, что мужчина "пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей" и оно якобы взорвалось.

Внимание, фото 18+

В Минске похоронили убитого Тарайковского, попрощаться с активистом пришли сотни белорусов

Тарайкосвкий стал первой официальной жертвой протестов в Беларуси

Тарайковского убили 10 августа возле станции метро "Пушкинская"

В Минске похоронили убитого Тарайковского, попрощаться с активистом пришли сотни белорусов

В Минске похоронили убитого Тарайковского, попрощаться с активистом пришли сотни белорусов

В Минске похоронили убитого Тарайковского, попрощаться с активистом пришли сотни белорусов

В Минске похоронили убитого Тарайковского, попрощаться с активистом пришли сотни белорусов

В Минске похоронили убитого Тарайковского, попрощаться с активистом пришли сотни белорусов

В Минске похоронили убитого Тарайковского, попрощаться с активистом пришли сотни белорусов

В Минске похоронили убитого Тарайковского, попрощаться с активистом пришли сотни белорусов

В Минске похоронили убитого Тарайковского, попрощаться с активистом пришли сотни белорусов

В Минске похоронили убитого Тарайковского, попрощаться с активистом пришли сотни белорусов

В Минске похоронили убитого Тарайковского, попрощаться с активистом пришли сотни белорусов

В Минске похоронили убитого Тарайковского, попрощаться с активистом пришли сотни белорусов

В Минске похоронили убитого Тарайковского, попрощаться с активистом пришли сотни белорусов

В Минске похоронили убитого Тарайковского, попрощаться с активистом пришли сотни белорусов

В Минске похоронили убитого Тарайковского, попрощаться с активистом пришли сотни белорусов

Как сообщал OBOZREVATEL:

В МВД страны ранее признали, что во время митинга против результатов выборов погиб один человек. Силовики утверждают, что мужчина пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей и оно якобы взорвалось в его руке.

Расследователи опровергли эту версию и заявили, что Тарайковский умер в результате выстрела спецназовца, а не от детонации в руке неизвестного устройства.

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