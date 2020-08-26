В Минске ОМОН разогнал митинг и закрыл людей в костеле. Фото и видео
ОМОН разогнал участников мирного митинга в Минске, которые вышли против результатов выборов президента Беларуси.
Как сообщает TUT.BY, силовики заблокировали часть протестующих в Красном костеле, продержав их там около 40 минут (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).
Отмечается, что около 20:30 во время разгона некоторые побежали в костел, затем ОМОН затолкал внутрь и тех, кто стоял на крыльце. Силовики остались стоять возле входа, блокируя выход из здания.
В то же время на площади Независимости, по данным правозащитников, задержали более 10 человек.
Спустя около 40 минут люди смогли покинуть костел.
После разгона митинга на площади остались патрулировать несколько человек. При этом снова начали собираться протестующие с плакатами.
В свою очередь генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий заявил, что подобные действия силовиков являются недопустимыми.
Как сообщал OBOZREVATEL, житель Минска заснял уникальные кадры задержания и избиения людей внутри автозака во время акции протеста в белорусской столице 10 августа.