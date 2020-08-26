В Минске ОМОН разогнал митинг и закрыл людей в костеле. Фото и видео

Юрий Сергиенко Мир 00:07, 27.08.2020 Обновлено: 00:36, 27.08.2020

ОМОН разогнал участников мирного митинга в Минске, которые вышли против результатов выборов президента Беларуси.

Как сообщает TUT.BY, силовики заблокировали часть протестующих в Красном костеле, продержав их там около 40 минут (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Акция протеста в Минске

Отмечается, что около 20:30 во время разгона некоторые побежали в костел, затем ОМОН затолкал внутрь и тех, кто стоял на крыльце. Силовики остались стоять возле входа, блокируя выход из здания.

Акция протеста в Минске

В то же время на площади Независимости, по данным правозащитников, задержали более 10 человек.

В Минске задержали участников митинга

Спустя около 40 минут люди смогли покинуть костел.

Задержание участников митинга в Минске
Силовики в Минске разогнали митинг

После разгона митинга на площади остались патрулировать несколько человек. При этом снова начали собираться протестующие с плакатами.

Протестующих в Минске оттеснили в костел

В свою очередь генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий заявил, что подобные действия силовиков являются недопустимыми.

Силовики закрыли людей в костеле
Силовики в Минске заблокировали протестующих в костеле
Силовики закрыли протестующих в костеле
После разгона несколько силовиков остались патрулировать площадь Независимости

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Минска заснял уникальные кадры задержания и избиения людей внутри автозака во время акции протеста в белорусской столице 10 августа.

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