В Минске ОМОН разогнал митинг и закрыл людей в костеле. Фото и видео

Силовики разогнали митинг в Минске.
ОМОН разогнал участников мирного митинга в Минске, которые вышли против результатов выборов президента Беларуси.
Как сообщает TUT.BY, силовики заблокировали часть протестующих в Красном костеле, продержав их там около 40 минут (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).
Акция протеста в Минске
Отмечается, что около 20:30 во время разгона некоторые побежали в костел, затем ОМОН затолкал внутрь и тех, кто стоял на крыльце. Силовики остались стоять возле входа, блокируя выход из здания.
Акция протеста в Минске
В то же время на площади Независимости, по данным правозащитников, задержали более 10 человек.
В Минске задержали участников митинга
Спустя около 40 минут люди смогли покинуть костел.
Задержание участников митинга в Минске
Силовики в Минске разогнали митинг
После разгона митинга на площади остались патрулировать несколько человек. При этом снова начали собираться протестующие с плакатами.
Протестующих в Минске оттеснили в костел
В свою очередь генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий заявил, что подобные действия силовиков являются недопустимыми.
Силовики закрыли людей в костеле
Силовики в Минске заблокировали протестующих в костеле
Силовики закрыли протестующих в костеле
После разгона несколько силовиков остались патрулировать площадь Независимости
Как сообщал OBOZREVATEL, житель Минска заснял уникальные кадры задержания и избиения людей внутри автозака во время акции протеста в белорусской столице 10 августа.
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