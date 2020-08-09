В Беларуси начались задержания, протесты разгоняют. Фото и видео

В Минске (Беларусь) и других городах после объявления первых результатов экзит-полов президентских выборов, по результатам которых лидирует действующий глава страны – Александр Лукашенко, начались задержания.

Об этом сообщил корреспондент "МБХ медиа". Точечные задержания произошли на проспекте Победителей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что туда приехали пять автобусов ОМОНа, силовики начали разгонять людей, которые собрались. Жители Минска решили собираться у Стеллы в знак протеста против Лукашенко и результатов, которые озвучила ЦИК.

В Беларуси начались задержания, протесты разгоняют Telegram/Mash

В Беларуси начались задержания, протесты разгоняют Telegram/Mash

В то же время на странице Readovka в Telegram уточнили, что в центре Минска активисты с белыми браслетами (знак сторонников кандидата Светланы Тихановской) начали собирать сторонников. Так как Стелла оказалась оцепленной силовиками, они будут решать вопрос о новой "точке".

Отмечается, что задерживают людей, которые даже ничего не скандируют, а молча ожидают результатов.

Позже выяснилось, что задержания начались и прямиком у стеллы "Минск – Город-герой". А вот в Бресте против протестующих применили слезоточивый газ.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

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