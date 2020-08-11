В Минске начались новые задержания: военные останавливают всех подряд. Фото и видео
В центре столицы Беларуси возобновились задержания участников протеста, которые проводят бойцы внутренних войск МВД.
Задержания проводят у станции метро "Пушкинская", сообщают РИА Новости (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).
По словам корреспондента агентства, военные останавливают всех, кого считают подозрительными.
"Постепенно людей в этом районе становится больше. Они наблюдают за происходящим, солдаты пытаются помешать им собраться в одном месте", – отметил он.
Также проезжающие мимо автомобилисты гудят, выражая таким образом возмущение из-за действий силовиков.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
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