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9 мая • обновлено в 01:57
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В Минске на репетиции парада станцевали с гробом. Фото и видео

1.9т
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В Минске во время репетиции военной техники к параду, запланированному на День победы, устроили акцию протеста.

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Активисты станцевали с гробом. Соответствующее видео опубликовано на канале "Молодежного блока" в YouTube (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

В Минске на репетиции парада станцевали с гробом

В Минске на репетиции парада станцевали с гробом

Таким образом они хотели привлечь внимание к опасности посещения массовых мероприятий в городе 9 мая во время распространения COVID-19.

В Минске на репетиции парада станцевали с гробом

В Минске на репетиции парада станцевали с гробом

В Минске на репетиции парада станцевали с гробом

В Минске на репетиции парада станцевали с гробом

Как сообщал OBOZREVATEL, в Африке устроили флешмоб с гробом в качестве предупреждения для людей, чтобы они оставались дома во время пандемии коронавируса. Это стало интернет-мэмом.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Беларусь Минск
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