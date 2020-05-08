В Минске на репетиции парада станцевали с гробом. Фото и видео

В Минске во время репетиции военной техники к параду, запланированному на День победы, устроили акцию протеста.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Активисты станцевали с гробом. Соответствующее видео опубликовано на канале "Молодежного блока" в YouTube (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

В Минске на репетиции парада станцевали с гробом

Таким образом они хотели привлечь внимание к опасности посещения массовых мероприятий в городе 9 мая во время распространения COVID-19.

В Минске на репетиции парада станцевали с гробом

В Минске на репетиции парада станцевали с гробом

Как сообщал OBOZREVATEL, в Африке устроили флешмоб с гробом в качестве предупреждения для людей, чтобы они оставались дома во время пандемии коронавируса. Это стало интернет-мэмом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!