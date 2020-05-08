В Минске на репетиции парада станцевали с гробом. Фото и видео

В Минске во время репетиции военной техники к параду, запланированному на День победы, устроили акцию протеста.
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Активисты станцевали с гробом. Соответствующее видео опубликовано на канале "Молодежного блока" в YouTube (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).
В Минске на репетиции парада станцевали с гробом
Таким образом они хотели привлечь внимание к опасности посещения массовых мероприятий в городе 9 мая во время распространения COVID-19.
В Минске на репетиции парада станцевали с гробом
В Минске на репетиции парада станцевали с гробом
Как сообщал OBOZREVATEL, в Африке устроили флешмоб с гробом в качестве предупреждения для людей, чтобы они оставались дома во время пандемии коронавируса. Это стало интернет-мэмом.
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