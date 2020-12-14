В Минске на "Марше мудрости" задержали около 80 пенсионеров

В столице Беларуси Минске силовики разогнали "Марш мудрости" и задержали около 80-ти его участников.

Об этом сообщило белорусское издание Onliner. Акция началась около 13:00 по киевскому времени (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость о конца).

На "Марш мудрости" на Привокзальной площади собралось около сотни людей пожилого возраста с бело-красно-белыми флагами и плакатами.

Еще до начала мероприятия там дежурили сотрудники ГАИ, а чуть позднее появились автобусы с силовиками.

Собравшиеся начали водить хоровод вокруг новогодней елки. Они выкрикивали "Уходи!", "Да здравствует Беларусь!".

Людей окружили милиционеры, которые разогнали мероприятие и начали задерживать пенсионеров. Участников "марша" запихивали в желтые автобусы.

На некоторое время было перекрыто движение на проспекте возле физфака БГУ. Проехать не давали даже общественному транспорту.

Правозащитники заявили о 80 задержанных. Большинство из них доставили в Ленинское и Октябрьское РУВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 13 декабря, в городах Беларуси состоялся Марш народного обвинения. За несанкционированные акции силовики задержали 300 участников мероприятия.