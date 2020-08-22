В Минске на акцию протеста против насилия вышли тысячи человек. Фото и видео

В Минске тысячи людей вышли на протест.

В белорусской столице Минске в субботу, 22 августа, состоялась мирная акция против насилия со стороны силовиков.

В частности, демонстранты собрались возле Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, чтобы напомнить об избиениях задержанных участников протеста 9-11 августа (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Акция протеста в Минске собрала несколько тысяч человек

Люди держали в руках плакаты с надписями: "Нас заставили раздеться догола", "Судили без адвоката", "Терял сознание от боли".

Возле изолятора на Окрестина прошла акция против насилия

Как уточняет Telegraf.by, изначально на улицы вышли около 700 женщин, которые, держа в руках цветы, выстроились в живую цепь.

В Минске люди выступили против насилия со стороны силовиков

Затем они двинулись в направлении проспекта Независимости. К тому времени количество участников увеличилось до нескольких тысяч. Они прошли площадь Якуба Коласа, площадь Победы, улицу Володарского и дошли до площади Независимости.

Женщины протестовали против насилия в Минске

Также в знак солидарности в городе провели вело- и автопробег.

Люди пришли к изолятору на Окрестина

Демонстранты держали плакаты с фото пострадавших задержанных

Как сообщал OBOZREVATEL, ОМОН на прошлой неделе жестко разогнал протестующих в Минске и нескольких других городах. По данным Следственного комитета Беларуси, пострадали более 600 человек, еще около ста заявили об избиениях в местах временного содержания.

Пострадавшие рассказали подробности о полученных травмах.

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