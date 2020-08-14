В Минске мужчину задержали на глазах жены и увезли за 50 км: издевались два дня
В Минске (Беларусь) силовики задержали мужчину и увезли в город Жодино (в 50 км от столицы), где двое суток издевались над ним.
Об этом OBOZREVATEL рассказал дядя, чей племянник пострадал от произвола белорусских правоохранителей.
Как стало известно, парня "повязали" за то, что он просто снимал на видео, как милиция задерживала таксиста в Минске. При этом рядом с ним была жена, которая цеплялась за руки милиционеров, умоляя, чтобы они отпустили мужа.
"Четыре гаишника (задержали – Ред.), которые не имеют права задерживать людей, они должны лишь контролировать ситуацию на дорогах. Мой племянник попал в Советское РОВД в Минске, потом его отвезли в Жодино, где он пробыл двое суток. Там очень сильно издеваются над людьми", – поделился он.
По его словам, его племянника уже отпустили из СИЗО в Жодино.
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