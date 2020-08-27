В Минске массово задержали журналистов, освещавших протесты. Фото и видео

В столице Беларуси Минске на площади Свободы 27 августа задержали около двух десятков журналистов.

По данным TUT.BY, сотрудников СМИ усадили в микроавтобус и увезли в отделение якобы для проверки документов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Они будут доставлены в РУВД для выяснения личности", – сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Задержание журналистов. TUT.BY

Силовики отвели граждан в микроавтобус. TUT.BY

Среди задержанных – сотрудники изданий, которые освещали акции протеста в стране.

Предварительно, задержаны журналисты TUT.BY Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, Уладзь Грыдзин ("Радио Свобода"), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан ("Наша Нiва"), Дмитрий Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский ("Белсат"), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС), Евгений Одиноков (РИА "Новости"), Павел Мартинчик ("Комсомольская правда в Беларуси"), фотограф Евгений Ерчак, Стив Розенберг (ВВС).

Представители медиа сообщили коллегам, что их отвезли в Октябрьское РУВД.

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова утверждает, что журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при МИД, остановленные в Минске сотрудниками правоохранительных органов, будут отпущены после проверки документов.

У задержанных на площади Свободы журналистов проверяют документы в Октябрьском РУВД. TUT.BY

Задержанные журналисты "Радио Свободы". TUT.BY

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