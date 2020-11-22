В Минске люди вышли на "Марш проти фашизма": более сотни задержанных. Фото и видео

Мирослав Семенюк Мир 15:21, 22.11.2020 Обновлено: 15:35, 22.11.2020

В воскресенье, 22 ноября, в Минске и других городах Беларуси люди вышли на "Марш проти фашизма".

Как сообщает TUT.by, с утра традиционно колонна спецтехники и силовиков въехала в Минск со стороны Уручья. Позднее Минский метрополитен закрыл станции метро в центре города, также пропал мобильный интернет.

После полудня группы людей стали выходить на улицы в разных районах Минска (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В свою очередь силовики начали разгонять протестующих и проводить задержания, применяя спецсредства.

По данным правозащитного центра "Весна", были задержаны более 100 демонстрантов. Задержания прошли в основном в Минске, а также в Новополоцке и Заславле.

tut.by
tut.by
tut.by
tut.by
tut.by
tut.by
tut.by
tut.by
tut.by
tut.by

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению белорусского оппозиционера Анатолий Лебедько, для подавления протестов у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко осталось три инструмента.

В материале OBOZREVATEL говорится о том, как Лукашенко цепляется за власть и почему стал токсичным для Владимира Путина.

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Мир

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