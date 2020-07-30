В Минске более 60 тысяч человек собрались в поддержку конкурента Лукашенко. Фото и видео рекордного митинга

В столице Беларуси Минске десятки тысяч вышли на несанкционированный митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, которую называют главным конкурентом действующего главы государства Александра Лукашенко.

Как сообщает правозащитный центр "Весна", он собрал около 63 тысяч участников (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Протесты в Минске, вид с беспилотника Twitter "Белорусский партизан"

По данным СМИ, это одна из самых массовых акций в истории современной Беларуси, а также крупнейший митинг за последние 10 лет.

Митинг собрал более 60 тысяч участников

В своем обращении к участникам митинга, Тихановская раскритиковала белорусских силовиков за жестокость во время разгона оппозиционных акций.

Светлана Тихановская обратилась к участникам митинга "ВВС Россия"

"Люди, которые хотят достойной жизни, – не преступники. Это наш народ. Народ, который хочет мирной смены власти. Пожалуйста, не идите против своей совести, не идите против своего народа", – приводит ее слова "ВВС Россия".

Митинг собрал более 60 тысяч участников Telegram "Нетипичный Харьков"

Митинг закончился около десяти часов вечера, в соответствии с договоренностью с властями. Люди разошлись, автозаки, стоявшие неподалеку, начали разъезжаться. О задержаниях сообщений не было.

Telegram "Весна"

(Видео – Telegram "Нетипичный Харьков")

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске задержали известного политтехнолога Виталия Шкларова по обвинению в работе на одного из лидеров белорусского протестного движения Сергея Тихановского, арестованного в конце мая.