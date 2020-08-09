Автозак въехал в толпу протестующих в Минске: есть серьезно пострадавшие

Дарья Дурова Мир 23:19, 9.08.2020 Обновлено: 23:42, 9.08.2020

В ходе протестов против результатов выборов президента Беларуси 9 августа автозак въехал в толпу активистов в Минске.

Как передает "МБХ медиа" в Telegram, авто наехало на людей намеренно со спины. Предварительно, пострадали минимум два человека.

"Один человек без сознания, в крови. Его пытаются реанимировать медики", – сказано в сообщении. Известно, что пострадавшего забрали на машине реанимации.

"Второй человек тоже находится не в сознании, у него торчит кость из пятки", – сообщил корреспондент. С открытым переломом минчанина госпитализировали.

Машина силовиков въехала в толпу.
NEXTA Live

Telegram-канал "ЧП Беларусь" написал, что к месту протестов у стелы городу-герою направились три машины скорой помощи.

Telegram-канал "NEXTA Live" пишет, что к человеку, которого сбило авто силовиков, тут же подбежали люди. "Их стали забрасывать светошумовыми гранатами. 5-6 человек вынесли пострадавшего", – рассказали свидетели.

В Минске у стелы городу-герою протестующие зажгли фонари.
NEXTA Live

Как писал OBOZREVATEL, в Минске и других городах после объявления первых результатов экзит-полов президентских выборов, по результатам которых лидирует действующий глава страны – Александр Лукашенко, – начались жесткие задержания.

Читайте текстовую трансляцию о том, как прошли самые скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.

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Мир

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