Автозак въехал в толпу протестующих в Минске: есть серьезно пострадавшие

В ходе протестов против результатов выборов президента Беларуси 9 августа автозак въехал в толпу активистов в Минске.

Как передает "МБХ медиа" в Telegram, авто наехало на людей намеренно со спины. Предварительно, пострадали минимум два человека.

"Один человек без сознания, в крови. Его пытаются реанимировать медики", – сказано в сообщении. Известно, что пострадавшего забрали на машине реанимации.

"Второй человек тоже находится не в сознании, у него торчит кость из пятки", – сообщил корреспондент. С открытым переломом минчанина госпитализировали.

Telegram-канал "ЧП Беларусь" написал, что к месту протестов у стелы городу-герою направились три машины скорой помощи.

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