В Минске 73-летняя женщина вступила в противостояние с ОМОНом из-за флага. Фото и видео

В Минске ОМОН отобрал у 73-летней Нины Багинской флаг, с которым она пришла на акцию протеста в центр города 26 августа.

Женщина попыталась отнять его обратно, сообщает TUT.BY (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Нины Багинская принимала участие в митинге в Минске 26 августа

"Так сегодня выглядел конфликт ОМОНа с 73-летней Ниной Багинской: у нее отняли бело-красно-белый флаг, она пыталась забрать его обратно", – сказано в сообщении.

73-летняя Нина Багинская вступила в противостояние с ОМОНом

В интервью в 2019 году Багинская рассказывала, что она является активисткой с 1988 года. По словам женщины, на протяжение этого времени власти за участие в акциях протеста оштрафовали ее на 16 тысяч долларов и арестовали две дачи.

ОМОН отобрал у Нины Багинской флаг на митинге в Минске

Как сообщал OBOZREVATEL, ОМОН 26 августа разогнал участников мирного митинга в Минске, которые вышли против результатов выборов президента Беларуси.