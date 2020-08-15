В Минске 16-летнего парня жестоко избил ОМОН: он впал в кому

В Беларуси 16-летний подросток впал в кому после того, как его избили после задержания на акции протеста.

Как сообщает TUT.BY, сильно избитого Тимура М. привезли в больницу из Партизанского РУВД Минска, парень был в медикаментозной коме.

"У него черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса, судорожный синдром, параорбитальная гематома справа, множественные ушибы мягких тканей и конечностей, травматические эрозии роговицы обоих глаз", – говорится в сообщении.

Сейчас Тимур уже в сознании. Он рассказал, что его задержали 12 августа на Каменной горке на остановке. Подростка избили во время задержания, потом – в автозаке, после этого несколько остановок делали и тоже били. Его били электрошокером по пяткам, говорили: "Ты сейчас будешь петь гимн ОМОНа", он отказывался. После этого его голову опрокинули, в рот засунули палку и забивали ее.

Тимур говорит, что ему еще повезло – мужчине, который был рядом, палку засунули в прямую кишку, а 14-летнего парня били по промежности.

После истязаний Тимура хотели бросить в подвал, но пришел какой-то мужчина и сказал, что это будет на их совести, начал его откачивать, вызвали скорую.

Подросток до сих пор в реанимации. Он из многодетной семьи, где девять детей, еще учится в школе.

Семья пострадавшего планирует обращаться в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы провели расследование и привлекли виновных к уголовной ответственности.

Как писал OBOZREVATEL:

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