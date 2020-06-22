В Минске 15 ОМОНовцев уволились из-за разгона демонстрантов: силовики пошли против Лукашенко. Фото

В Минске после разгона и задержания участников акции протеста рапорты об увольнении написали 15 бойцов ОМОН.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Nexta", в котором также опубликовано фото одного из сотрудников, который держит лист бумаги с надписью против президента Александра Лукашенко (чтобы посмотреть его, доскролльте новость до конца).

Речь идет о подчиненных Дмитрия Балабы, который является командиром ОМОНа Главного управления внутренних дел Мингорисполкома.

Также отмечается, что около 30 ОМОНовцев являются носителями COVID-19, или же контактами первого уровня, что "снижает их боевой дух".

Боец ОМОНа против Лукашенко Telegram "Nexta"

Telegram "Nexta"

Также в других каналах появились фотографии, как представители силовых органов выражают поддержку народу.

Опубликованы снимки их удостоверений, погон и формы. Некоторые прямо пишут, что не выйдут бить людей на улицы.

Белорусские силовики выразили поддержку народу Telegram Belamova

Белорусские силовики выразили поддержку народу Telegram Belamova

Белорусские силовики выразили поддержку народу Telegram Belamova

Белорусские силовики выразили поддержку народу Telegram Belamova

Белорусские силовики выразили поддержку народу Telegram Belamova

Белорусские силовики выразили поддержку народу Telegram Belamova

Белорусские силовики выразили поддержку народу Telegram Belamova

Белорусские силовики выразили поддержку народу Telegram Belamova

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске, а также областных и районных центрах Беларуси 19 июня состоялись протестные акции против задержания политиков и активистов во время подготовки к выборам президента.