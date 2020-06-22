В Минске после разгона и задержания участников акции протеста рапорты об увольнении написали 15 бойцов ОМОН.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Nexta", в котором также опубликовано фото одного из сотрудников, который держит лист бумаги с надписью против президента Александра Лукашенко (чтобы посмотреть его, доскролльте новость до конца).

Речь идет о подчиненных Дмитрия Балабы, который является командиром ОМОНа Главного управления внутренних дел Мингорисполкома.

Также отмечается, что около 30 ОМОНовцев являются носителями COVID-19, или же контактами первого уровня, что "снижает их боевой дух".

Боец ОМОНа против Лукашенко Telegram "Nexta"

В Минске 15 ОМОНовцев уволились из-за разгона демонстрантов: силовики пошли против Лукашенко. Фото Telegram "Nexta"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске, а также областных и районных центрах Беларуси 19 июня состоялись протестные акции против задержания политиков и активистов во время подготовки к выборам президента.