В Минск в последний день ультиматума Тихановской стянули спецтехнику. Фото

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Мир
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  • На Октябрьской площади в Минске установили ограждения

  • 25 октября в центре городов страны пройдет марш по центральным улицам

  • Если не будут выполнены требования ультиматума, 26 октября начнется забастовка предприятий, блокирование дорог, игнорирование государственных магазинов

В последний день народного ультиматума в Минск стягивают спецтехнику

В столицу Беларуси Минск в воскресенье, 25 октября, – последний день "Народного ультиматума", объявленного оппозицией во главе со Светланой Тихановской, начали стягивать спецтехнику.

Соответствующие фото появились в Telegram-канале Onliner. На снимках видна колона военной техники, а также ограждения, которые устанавливают люди в форме, на Октябрьской площади.

В Минск начали стягивать спецтехнику
На площади установили ограждения

Напомним, на сайте народного ультиматума выдвинуты требования, которые должны быть выполнены властью Александра Лукашенко до 25 октября, а именно:

  1. Требование Лукашенко заявить о своем уходе;

  2. Требование остановить насилие полностью;

  3. Требование освободить всех политзаключенных.

По условиям ультиматума, если эти требования не будут выполнены в срок, вся страна мирно выйдет на улицы. А 26 октября начнётся забастовка предприятий, блокировка дорог, игнорирование государственных магазинов.

Как сообщил Telegram-канал Hexta, 25 октября в центре городов страны пройдет марш по центральным улицам.

25 октября истекает срок "Народного ультиматума"
Минск готовится выйти на марш 25 октября

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Светлана Тихановская заявила, что верит в успех "Народного ультиматума". По ее мнению, дедлайн, выставленный Лукашенко, в любом случае не ослабляет позицию белорусского народа и его волю;

  • ранее Тихановская обратилась к самопровозглашенному президенту страны Лукашенко и дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования. Если до 25 октября он не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, в Беларуси начнется общенациональная забастовка.

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