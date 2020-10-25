В Минск в последний день ультиматума Тихановской стянули спецтехнику. Фото
На Октябрьской площади в Минске установили ограждения
25 октября в центре городов страны пройдет марш по центральным улицам
Если не будут выполнены требования ультиматума, 26 октября начнется забастовка предприятий, блокирование дорог, игнорирование государственных магазинов
В столицу Беларуси Минск в воскресенье, 25 октября, – последний день "Народного ультиматума", объявленного оппозицией во главе со Светланой Тихановской, начали стягивать спецтехнику.
Соответствующие фото появились в Telegram-канале Onliner. На снимках видна колона военной техники, а также ограждения, которые устанавливают люди в форме, на Октябрьской площади.
Напомним, на сайте народного ультиматума выдвинуты требования, которые должны быть выполнены властью Александра Лукашенко до 25 октября, а именно:
Требование Лукашенко заявить о своем уходе;
Требование остановить насилие полностью;
Требование освободить всех политзаключенных.
По условиям ультиматума, если эти требования не будут выполнены в срок, вся страна мирно выйдет на улицы. А 26 октября начнётся забастовка предприятий, блокировка дорог, игнорирование государственных магазинов.
Как сообщил Telegram-канал Hexta, 25 октября в центре городов страны пройдет марш по центральным улицам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Светлана Тихановская заявила, что верит в успех "Народного ультиматума". По ее мнению, дедлайн, выставленный Лукашенко, в любом случае не ослабляет позицию белорусского народа и его волю;
ранее Тихановская обратилась к самопровозглашенному президенту страны Лукашенко и дала ему 13 дней, чтобы выполнить три требования. Если до 25 октября он не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, в Беларуси начнется общенациональная забастовка.