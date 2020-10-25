В Минск в последний день ультиматума Тихановской стянули спецтехнику. Фото

В столицу Беларуси Минск в воскресенье, 25 октября, – последний день "Народного ультиматума", объявленного оппозицией во главе со Светланой Тихановской, начали стягивать спецтехнику.

Соответствующие фото появились в Telegram-канале Onliner. На снимках видна колона военной техники, а также ограждения, которые устанавливают люди в форме, на Октябрьской площади.

Напомним, на сайте народного ультиматума выдвинуты требования, которые должны быть выполнены властью Александра Лукашенко до 25 октября, а именно:

Требование Лукашенко заявить о своем уходе; Требование остановить насилие полностью; Требование освободить всех политзаключенных.

По условиям ультиматума, если эти требования не будут выполнены в срок, вся страна мирно выйдет на улицы. А 26 октября начнётся забастовка предприятий, блокировка дорог, игнорирование государственных магазинов.

Как сообщил Telegram-канал Hexta, 25 октября в центре городов страны пройдет марш по центральным улицам.

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