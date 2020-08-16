В Минск свезли бюджетников и "активистов" на митинг за Лукашенко: все детали. Фото и видео

В воскресенье, 16 августа, в 12:00 в Минске на площади Независимости начнется митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. Он пройдет под лозунгом "Не дадим развалить страну".

Издание Tut.by сообщает, что принять участие в провластной акции заставили работников бюджетных организаций и госпредприятий из самых разных городов.

В 14:00 в Минске планируется народный Марш свободы по проспекту Независимости, центральным улицам и площадям.

Приглашение на митинг

OBOZREVATEL следит за происходящим онлайн:

11:50 – Из Гомельской области на митинг едут 52 автобуса.

11:45 – Автобусы из Могилева едут в Минск почти пустые.

Telegram "Чай з малинавым варэннем"

Telegram "Чай з малинавым варэннем"

11:29 – Президентский кортеж прибыл к Дому правительства в Минске, где скоро начнется митинг в поддержку Лукашенко. Также туда стягиваются усиленные наряды ОМОН.

11:23 – На площади Независимости в Минске людей пока немного, зато заметно милицейское усиление. Сотрудники в штатском с наушниками и рациями дежурят на каждом выходе на площадь, во дворах припаркованы многочисленные автобусы и грузовики внутренних войск.

onliner.by

onliner.by

onliner.by

10:42 – В Минск снова въехала колонна военной техники.

10:00 – С самого утра в сети публикуют видео и фото колонн автобусов, которые свозят в столицу участников митинга за Лукашенко.

В частности, колонны автобусов, едущие в направлении Минска, заметили под Гомелем и Брестом.

Колонна автобусов под Гомелем. Скрин видео

Колонна автобусов под Брестом. Скрин видео

09:30 – Сообщения о принуждении поехать на провластный митинг пришли от работников "Белшины", "Интеграла", Могилевского мясокомбината, бобруйской "Славянки", "Бобруйскагромаша", Белорусского цементного завода, пружанского "Коммунальника", БелЖД.

Также принять участие в митинге должны госслужащие, военные, которых просят прийти в гражданской одежде, работники сельского хозяйства, учителя, воспитатели, работникам госСМИ и др.

09:00 –Организатором объявило себя провластное движение "Белая Русь". Мероприятие заявлено, как "митинг солидарности" в поддержку Александра Лукашенко. На нем соберутся "все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря".