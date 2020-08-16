В Минск свезли бюджетников и 'активистов' на митинг за Лукашенко: все детали. Фото и видео

В воскресенье, 16 августа, в 12:00 в Минске на площади Независимости начнется митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. Он пройдет под лозунгом "Не дадим развалить страну".

Издание Tut.by сообщает, что принять участие в провластной акции заставили работников бюджетных организаций и госпредприятий из самых разных городов.

В 14:00 в Минске планируется народный Марш свободы по проспекту Независимости, центральным улицам и площадям.

Приглашение на митинг

OBOZREVATEL следит за происходящим онлайн:

10:42 – В Минск снова въехала колонна военной техники.

10:00 – С самого утра в сети публикуют видео и фото колонн автобусов, которые свозят в столицу участников митинга за Лукашенко.

В частности, колонны автобусов, едущие в направлении Минска, заметили под Гомелем и Брестом.

Колонна автобусов под Гомелем. Скрин видео

Колонна автобусов под Брестом. Скрин видео

Из Гомеля в Минск едет длинная колонна автобусов с бюджетниками — их везут на митинг в поддержку Лукашеску pic.twitter.com/icrx0NF7is — Рустем Адагамов (@adagamov) August 16, 2020

09:30 – Сообщения о принуждении поехать на провластный митинг пришли от работников "Белшины", "Интеграла", Могилевского мясокомбината, бобруйской "Славянки", "Бобруйскагромаша", Белорусского цементного завода, пружанского "Коммунальника", БелЖД.

Также принять участие в митинге должны госслужащие, военные, которых просят прийти в гражданской одежде, работники сельского хозяйства, учителя, воспитатели, работникам госСМИ и др.

09:00 –Организатором объявило себя провластное движение "Белая Русь". Мероприятие заявлено, как "митинг солидарности" в поддержку Александра Лукашенко. На нем соберутся "все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря".

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