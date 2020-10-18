В Минск стянули военную технику: Беларусь выйдет на "Партизанский марш"

В воскресенье, 18 октября, в Минске (Беларусь) пройдет Партизанский марш, где потребуют отставки незаконно избранного президента Александра Лукашенко. В центр столицы стянули военную технику и силовиков против митингующих.

Как сообщает Телеграм-канал NEXTA, митинг назначен на 14:00. Сбор митингующих объявлен в районе улиц Свердлова, Ульяновская, Ленина.

"Мы продолжаем гнуть свою линию и мирно, но настойчиво требовать исполнения трех пунктов Народного Ультиматума: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, расследование преступлений силовиков… Мы, потомки белорусcких партизан, пройдем мирным маршем по Партизанскому проспекту и выразим солидарность с рабочими заводов", – говорится в сообщении.

Карта маршрута митинга

Митингующих предупредили, что в случае появления кордона силовиков, нужно обходить их по прилегающим улицам и не дать загнать себя в тупик. Также марш объявлен и в других городах Беларуси.

"В 14:00 выходите в центры ваших населенных пунктов на мирные шествия. Если вас мало или вам не дают собраться, поддержите Минск цепями солидарности по всему городу", – отмечено в информации.

В сети опубликовали видео, на которых видно, что в Минск уже завезли военную технику и спецмашины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября в Минске прошли два марша – студентов и женщин – против действующей власти.