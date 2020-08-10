В бунтующий Минск стянули новую военную технику. Фото и видео
В Минск в понедельник, 10 августа, где не утихают протесты после выборов президента, было переброшено большое количество военной техники, а также силовиков.
Представители МВД в комментарии people.onliner.by заявили, что в городе идет "усиленный вариант несения службы сотрудниками МВД" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
"Мы отслеживаем интернет-ресурсы, и с учетом того, что там есть ряд информации с призывами, мы это учитываем. В связи с этим, чтобы не допустить нарушения правопорядка, в Минске выстраивается спецтехника", – прокомментировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Она имела ввиду призывы к акциям протеста.
В частности, в центре от площади Победы уже есть скопления ППС, военная техника стоит под мостом на Московской у педагогического университета.
Большое скопление спецтехники также заметили в районе стелы и улицы Машерова, где вечером и ночью 9 августа прошли жесткие столкновения протестующих с ОМОНом и внутренними войсками.
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