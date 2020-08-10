В бунтующий Минск стянули новую военную технику. Фото и видео

Дарья Дурова Мир 20:38, 10.08.2020

В Минск в понедельник, 10 августа, где не утихают протесты после выборов президента, было переброшено большое количество военной техники, а также силовиков.

Представители МВД в комментарии people.onliner.by заявили, что в городе идет "усиленный вариант несения службы сотрудниками МВД" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Мы отслеживаем интернет-ресурсы, и с учетом того, что там есть ряд информации с призывами, мы это учитываем. В связи с этим, чтобы не допустить нарушения правопорядка, в Минске выстраивается спецтехника", – прокомментировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Она имела ввиду призывы к акциям протеста.

Военная техника в Минске.
people.onliner.by
Военная техника в Минске.
people.onliner.by

В частности, в центре от площади Победы уже есть скопления ППС, военная техника стоит под мостом на Московской у педагогического университета.

Большое скопление спецтехники также заметили в районе стелы и улицы Машерова, где вечером и ночью 9 августа прошли жесткие столкновения протестующих с ОМОНом и внутренними войсками.

В центре Минска замечены прицепы с колючей проволокой.
Telegram-канал "Милитарист"
Военные машины и милиция 10 августа
Часть военных направляли в город на автобусах.
people.onliner.by

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз побеждает на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.

  • В КГБ заявили, что на Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить.

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