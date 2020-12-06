В Минск стянули спецтехнику и силовиков: по всей Беларуси проходят Марши воли
В воскресенье, 6 декабря, в городах Беларуси проходят Марши воли против нелегитимной власти. Задержаны десятки демонстрантов.
Как сообщает Onliner.by, с самого утра в Минск стянули автозаки, броневики, водометы и другую спецтехнику (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
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09:00 – Большая колонна бронемашин проследовала со стороны Уручья по проспекту Независимости. Также спецтехнику в сопровождении "Стрелы" видели на Партизанском проспекте города.
09:30 – На Октябрьской площади Минска традиционно выставили ограждение.
10:00 – Организаторы марша заявили, что "лукашисты" продолжают отрицать реальность, полагая, что могут продержаться "на одной только грубой силе и грубой лжи".
"И, поскольку мест в тюрьмах уже не хватает, хотят установить концлагерные порядки по всей стране. Хватаясь за "план Даллеса", "танки НАТО" и любой бред, чтобы хоть как-то обосновать геноцид и свои истеричные преступления", – говорится в сообщении.
11:40 – В одном из минских пригородов люди уже начали выходить на марш.
12:30 – Протестующие идут по улицам со словами: "Не забудем! Не простим!"
12:40 – На Марш воли вышли много минских дворов:
12:50 – Появилось видео "зачистки" силовиками двора в минском микрорайоне Лебяжий. Как видно на записи, местные жители спокойно гуляют по двору, в толпе нет ни флагов, ни плакатов, никто не скандирует лозунги. Среди вышедших на улицу много женщин и детей. На появление экипированных дубинками силовиков люди реагируют очень спокойно, будто даже не замечают их. Бойцы в черном выхватывают парней и мужчин, которые даже не сопротивляются, и уводят их под руки в автобусы.
13:00 – В Гродно задержаны журналисты информационного агентства БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич.
15:25 – Задержанных поставили к стенке во дворе Советского РУВД Минска. На улице минусовая температура.
16.30 – По информации правозащитного центра “Весна”, всего на протестах в Минске, Гродно, Бресте, Смолевичах и городах задержали 69 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 ноября В Минске и других городах Беларуси прошел общенациональный "Марш соседей". Так белорусы окрестили свой 113-й день протестов против действующей власти. Силовики применять против участников мирных акций слезоточивый газ и задержали до 200 человек.
Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создают военную группировку для захвата белорусских земель.
Среди белорусских силовиков ОМОНа, которые принимают участие в разгонах протестов в Минске, заметили бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут".