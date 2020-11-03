В Милане устроили захват заложников в банке рядом с судом, где слушают дело Маркива. Фото

В Милане совершено ограбление отделения банка Credit Agricole, которое находится рядом с судом, где слушают дело украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Как сообщает la Repubblica, вооруженные грабители пробрались в банк из канализации, захватив в заложники директора и двух сотрудников, одному из которых удалось сбежать.

Полиция оцепила здание и около двух часов вела переговоры с нападавшими. В результате налетчики скрылись в канализации, откуда и пришли, никто не пострадал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Они вылезли из подвала, нас [сотрудников банка] было трое. Когда я понял, что произошло, я закричал "ограбление", и один коллега сумел убежать", – рассказал директор филиала.

О том, сколько было грабителей, и удалось ли им совершить ограбление, пока не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают их по всему району.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября в Милане началось заключительное заседание в апелляционном слушании по делу Виталия Маркива.

После финальных выступлений защиты и обвинения судьи пойдут в совещательную комнату, чтобы принять решение по делу.