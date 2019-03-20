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В Милане мужчина угнал и поджег автобус с детьми: фото и видео

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В Милане (Италия) выходец из Сенегала пытался угнать автобус со школьниками.

Как передает 360tv в Telegram, мужчина работал водителем этого автобуса. Внезапно он отклонился от маршрута и поехал к аэропорту Линате, не остановившись на полицейском посту. В этот момент в салоне находилось около 50 подростков.

Когда карабинерам удалось задержать автобус, мужчина выскочил из кабины с канистрой, плеснул на автобус бензин и поджег. Он кричал, что хочет "прекратить смерти в Средиземноморье".

Никто из школьников не пострадал, однако 14 из них отправили в госпиталь для профилактики.

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В Милане мужчина угнал и поджег автобус с детьми: фото и видео
В Милане мужчина угнал и поджег автобус с детьми: фото и видео
В Милане мужчина угнал и поджег автобус с детьми: фото и видео
В Милане мужчина угнал и поджег автобус с детьми: фото и видео
В Милане мужчина угнал и поджег автобус с детьми: фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Сирии на северо-западе города Алеппо террористы обстреляли школьный автобус, погибли дети.

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Место
ИталияМилан
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