В МИД России обвинили Германию в "постановке" с отравлением Навального
В РФ заявили, что история с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального могла быть "постановкой" из-за отлаженных действий Германии.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ. Там подчеркнули, что Россия в ситуации вокруг Навального "изначально заняла максимально транспарентную позицию".
"Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России", – отметили в МИД.
Также в МИД назвали обстоятельства, которые якобы могут свидетельствовать в пользу такой теории.
"Оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию; присутствие при его транспортировке представителей Бундесвера и специализированного автотранспорта военного ведомства; подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим "гостем" был объявлен указанный "пациент", – сказано в заявлении.
По мнению российского дипломатического ведомства, эти четко отлаженные организационные вопросы и были составляющими “плана по политизации этого инцидента с понятной целью – обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)".
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Оппозиционера доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день во время телефонной беседы президент Франции Эммануэль Макрон также заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательства того, что оппозиционера Навального отравили "Новичком".
15 сентября Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
17 сентября опубликовали видео из номера гостиницы в России, где могли отравить Навального.
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники Charite после отравления.