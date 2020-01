В метро без штанов: по всему миру прокатился "голый" флешмоб. Фото и видео

В воскресенье, 12 января, по всему миру провели уже ставший традиционным флешмоб “The No Pants Subway Ride”, в рамках которого тысячи человек проехались в метро без штанов.

Подтверждающие фото с разным точек планеты опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, "голую" акцию устроили в американском Нью-Йорке, канадском Торонто, японском Токио. В Европе также последовали примеру: штаны сняли жители британского Лондона и чешской Праги.

Отметим, акцию придумали в 2002 году в Нью-Йорке. Все делается шутки ради и называется праздником глупости. Такое мероприятие предназначено для массового раскрепощения и веселья.

The No Pants Subway Ride is happening in Toronto today 🤭 #Toronto #TTC pic.twitter.com/njKqO1Zoap