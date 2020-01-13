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13 января • обновлено в 22:16
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В метро без штанов: по всему миру прокатился "голый" флешмоб. Фото и видео

1.8т
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В воскресенье, 12 января, по всему миру провели уже ставший традиционным флешмоб “The No Pants Subway Ride”, в рамках которого тысячи человек проехались в метро без штанов.

Подтверждающие фото с разным точек планеты опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, "голую" акцию устроили в американском Нью-Йорке, канадском Торонто, японском Токио. В Европе также последовали примеру: штаны сняли жители британского Лондона и чешской Праги.

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Флешмоб "Без штанов в метро" в Нью-Йорке

Флешмоб "Без штанов в метро" в Нью-Йорке

Twitter Sakt

Флешмоб "Без штанов в метро" в Нью-Йорке

Флешмоб "Без штанов в метро" в Нью-Йорке

Twitter Sakt

Флешмоб "Без штанов в метро" в Нью-Йорке

Флешмоб "Без штанов в метро" в Нью-Йорке

Twitter Sakt

Отметим, акцию придумали в 2002 году в Нью-Йорке. Все делается шутки ради и называется праздником глупости. Такое мероприятие предназначено для массового раскрепощения и веселья.

Флешмоб в Токио

Флешмоб в Токио

Флешмоб в Токио

Флешмоб в Токио

Twitter MURAKAMIGO

Флешмоб в Токио

Флешмоб в Токио

Twitter MURAKAMIGO

Флешмоб в Токио

Флешмоб в Токио

Twitter MURAKAMIGO

В метро без штанов: по всему миру прокатился "голый" флешмоб. Фото и видео

Скриншот из видео

Флешмоб в Токио

Флешмоб в Токио

blogto.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Twitter запустили откровенный флешмоб "Я сексуальная штучка в инвалидном кресле".

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Автор
Ирина Кулинич
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
а в кyевском метро? Вы же в Европу стремитесь, надо соответствовать.
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Nemo Александр
Nemo Александр
И снова проходил мимо, в массыковском метро и без флешмобов так ходят
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Артеллерист Моня, Сам себе противоречишь)
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