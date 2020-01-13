В метро без штанов: по всему миру прокатился "голый" флешмоб. Фото и видео

В воскресенье, 12 января, по всему миру провели уже ставший традиционным флешмоб “The No Pants Subway Ride”, в рамках которого тысячи человек проехались в метро без штанов.

Подтверждающие фото с разным точек планеты опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, "голую" акцию устроили в американском Нью-Йорке, канадском Торонто, японском Токио. В Европе также последовали примеру: штаны сняли жители британского Лондона и чешской Праги.

Флешмоб "Без штанов в метро" в Нью-Йорке Twitter Sakt

Флешмоб "Без штанов в метро" в Нью-Йорке Twitter Sakt

Флешмоб "Без штанов в метро" в Нью-Йорке Twitter Sakt

Отметим, акцию придумали в 2002 году в Нью-Йорке. Все делается шутки ради и называется праздником глупости. Такое мероприятие предназначено для массового раскрепощения и веселья.

Флешмоб в Токио

Флешмоб в Токио Twitter MURAKAMIGO

Флешмоб в Токио Twitter MURAKAMIGO

Флешмоб в Токио Twitter MURAKAMIGO

Скриншот из видео

Флешмоб в Токио blogto.com

#РИА_Видео

Сотни людей поучаствовали в акции "В метро без штанов ". Все делается шутки ради и называется праздником глупости. Такую акцию придумали для массового раскрепощения и веселья в Нью-Йорке в 2002 году pic.twitter.com/nSErHjpIJ1 — РИА Новости (@rianru) January 13, 2020

The No Pants Subway Ride is happening in Toronto today 🤭 #Toronto #TTC pic.twitter.com/njKqO1Zoap — blogTO (@blogTO) January 12, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Twitter запустили откровенный флешмоб "Я сексуальная штучка в инвалидном кресле".

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