В Мексике жестоко убили журналиста: обезглавленное тело нашли на ж/д путях

В Мексике нашли обезглавленое тело журналиста Хулио Вальдивиа Родригеса издания Diario el Mundo. Трагедия произошла 10 сентября в штате Веракрус.

Мужчина работал корреспондентом криминальной хроники, говорится в сообщении издания в Twitter.

Тело со следами пыток обнаружили на железнодорожных путях гористой местности рядом с общиной Параисо.

"Семья Diario el Mundo скорбит о невосполнимой утрате нашего друга и журналиста Хулио Вальдивиа Родригеса, который был трусливо убит этим вечером в Тесонапе", – написали коллеги умершего.

Фото с места трагедии nikvesti.com

О смерти журналиста сообщили коллеги. Diario El Mundo в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Мариуполе в сливной яме нашли тело беременной женщины. Правоохранители уже установили личность подозреваемого в убийстве и задержали его.

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