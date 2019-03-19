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В Мексике статуя Христа "заплакала" кровью: устрашающее видео 

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В мексиканском городе Акапулько статуя Христа в четвертый раз за год "заплакала" кровью. Местные жители напуганы "знамением".

В доказательство на Youtube опубликовано устрашающее видео — на нем статуя действительно истекает чем-то красным из глаз (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как пишет The Mirror, испуганные жители Акапулько и окрестных селений считают, что это реакция высших сил на криминогенную ситуацию в регионе.

Статуя Христа "заплакала" кровью

Статуя Христа "заплакала" кровью

Скриншот

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Статуя Христа "заплакала" кровью

Статуя Христа "заплакала" кровью

Скриншот

Статуя Христа "заплакала" кровью

Статуя Христа "заплакала" кровью

Скриншот

По данным городских властей, уровень преступности достиг критических значений в последнее время — на 100 тысяч жителей приходится 111 убийств.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одной из церквей в Боливии статуя Девы Марии заплакала кровью.

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Место
Мексика
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