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В Мексике разбился военный вертолет России: пять погибших

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В Мексике разбился вертолет Ми-17, который принадлежал военно-морскому флоту России.

Как сообщается на странице ВМФ Мексики в Twitter, авария вертолета произошла в районе Велье-Верде, что в штате Сан-Луис-Потоси. Причины катастрофы официально не разглашаются.

Министр окружающей среды Мексики на своей странице в Twitter отметила, что данный вертолет принимал участие в тушении лесных пожаров.

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В Мексике разбился вертолет

В Мексике разбился вертолет

heraldodemexico.com.mx

По данным издания El Universal, на борту вертолета находились 7 человек.

Как сообщает Heraldo de Mexico, в результате крушения погибли не менее пяти человек. Обломки вертолета обнаружила поисковая группа из офицера и 20 военнослужащих.

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Место
Мексика
Теги
аварияпогибшие в авиакатастрофеРоссия
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
В мире уже привыкли, что все что связано с роскосмосом и росавиацией имеет дырки в фюзеляжах, обыкновение падать, возгораться и даже не стартовать.
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