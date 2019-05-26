В Мексике разбился военный вертолет России: пять погибших

В Мексике разбился вертолет Ми-17, который принадлежал военно-морскому флоту России.

Как сообщается на странице ВМФ Мексики в Twitter, авария вертолета произошла в районе Велье-Верде, что в штате Сан-Луис-Потоси. Причины катастрофы официально не разглашаются.

Se informa que en los lamentables hechos ocurridos en cercanías de Valle Verde S.L.P., se desplomó un helicóptero MI-17 de nuestra institución, #EnBreve más información. — SEMAR México (@SEMAR_mx) 24 мая 2019 г.

Министр окружающей среды Мексики на своей странице в Twitter отметила, что данный вертолет принимал участие в тушении лесных пожаров.

В Мексике разбился вертолет heraldodemexico.com.mx

По данным издания El Universal, на борту вертолета находились 7 человек.

Как сообщает Heraldo de Mexico, в результате крушения погибли не менее пяти человек. Обломки вертолета обнаружила поисковая группа из офицера и 20 военнослужащих.

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