В Мексике проснулся опаснейший вулкан: фото и видео огненной стихии

В мексиканском штате Пуэбла начал извержение самый опасный в стране вулкан Попокатепетль.

Вулкан начал "просыпаться" еще на этой неделе, и вот 29 марта из жерла повалил густой дым и потекли потоки лавы, передает NDTV.

Власти Мексики объявили "желтый" уровень опасности. Желтое предупреждение означает "будьте бдительны и готовьтесь к возможной эвакуации", согласно системе предупреждения, разработанной Национальным центром по предупреждению стихийных бедствий в Мексике. В момент извержения от сильного взрыва с выбросами лавы и пепла в домах местных жителей задрожали стекла и двери.

Местных жителей готовят к массовой эвакуации. Для горожан уже подготовили более 200 убежищ. В случае дальнейшего извержения вулкан будет угрожать нескольким деревням и городам, где проживают 25 миллионов человек. Отметим, что столица Мехико находится всего в часе езды от вулкана Попокатепетль.

Вулкан Попокатепетль – вторая по высоте гора Мексики после пика Орисаба и составляет 5426 м против 5675 м у Орисаба. Гора находится рядом с потухшим вулканом Истаксиуатль. Названия этих двух гор являются именами героев легенды о Попокатепетле и Истаксиуатль. У вулкана не было массового извержения более 1000 лет.

Извержение вулкана Попокатепетль Twitter

Извержение вулкана Попокатепетль Twitter

Извержение вулкана Попокатепетль Twitter

Извержение вулкана Попокатепетль Twitter

Извержение вулкана Попокатепетль Twitter

Извержение вулкана Попокатепетль Twitter

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